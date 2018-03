Warnstreiks bei Deutscher Telekom in Frankfurt und Fulda

Frankfurt/Fulda (dpa/lhe) - Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom ruft Verdi in Hessen an diesem Dienstag (20. März) Beschäftigte in Frankfurt und Fulda zum ganztägigen Warnstreik auf. In Fulda betreffe es den Bereich Technik und Service, in Frankfurt den Bereich Service, teilte die Gewerkschaft am Montagabend mit. «Dadurch kann die Erreichbarkeit der Telekom beeinträchtigt sein», hieß es weiter. «Die Arbeitgeber haben die beiden ersten Verhandlungsrunden ohne ein Angebot verstreichen lassen, darauf werden wir jetzt angemessen reagieren und den Druck erhöhen», kündigte Verdi-Streikleiter Peter Praikow an.