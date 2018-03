Warnstreiks im öffentlichen Dienst drohen auch in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Im Tarifstreit im öffentlichen Dienst drohen in Hessen noch vor Ostern einzelne Warnstreiks. «Wir werden den Rhythmus verschärfen», sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Mittwoch in Frankfurt. Den Auftakt bilde eine Aktion, die am kommenden Freitag (16. März) in Frankfurt-Höchst geplant sei. Aufgerufen seien unter anderem Mitarbeiter des Klinikums Höchst, der Stadtverwaltung Frankfurt und der Arbeiterwohlfahrt.