Warnstreiks legen Teile des öffentlichen Lebens lahm

Wegen der Warnstreiks blieben auch Servicestellen von Versorgungsunternehmen, Schwimmbäder und Recyclinghöfe geschlossen. Bestreikt wurden zudem Kitas, Pflegeheime und Krankenhäuser. In den betroffenen Kliniken war laut Betreiber die Notfallversorgung gewährleistet, aber das Programm planbarer Operationen wurde eingeschränkt.

Am Vormittag zogen die Beschäftigten von verschiedenen Punkten in Kassel zum Königsplatz. Dort war eine Kundgebung vorgesehen. Nach Verdi-Angaben waren 2500 Beschäftigte in Kassel zum Streik aufgerufen. Mit den Warnstreiks wollen die Gewerkschaft und der Deutsche Beamtenbund (dbb) vor der wahrscheinlich entscheidenden Tarifrunde für die Beschäftigten von Bund und Kommunen am 15. und 16. April in Potsdam ihren Druck erhöhen. Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat.