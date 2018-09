Was tun gegen Langfinger? Beuth besucht Einzelhandel

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) informiert sich heute in Wiesbaden über konkrete Maßnahmen des Handels gegen den Ladendiebstahl. Der Minister wird zusammen mit dem Präsidenten des Handelsverbands Hessen, Jochen Ruths, einen großen Lebensmittelmarkt in Hessens Landeshauptstadt besuchen und sich das Sicherheitskonzept präsentieren lassen. In Hessen wurden im vergangenen Jahr 22 475 Fälle von Ladendiebstahl erfasst. Das ist der niedrigsten Wert seit 25 Jahren. Da die Dunkelziffer jedoch sehr hoch ist, wird von einer deutlich größeren Zahl der Fälle ausgegangen.