Wasser-Spar-Apell zeigt Wirkung: «Dran bleiben»

Kelkheim/Kronberg (dpa/lhe) - Der Wasser-Spar-Appell in Kelkheim und Kronberg zeigt Wirkung. «Der Wasserverbrauch hat sich reduziert, wir sind auf einem guten Weg», sagte die Kelkheimer Stadtsprecherin Christine Michel am Dienstag. Aber auch: «Wir müssen dran bleiben, so kann es funktionieren.» Die autarken Brunnen im Taunus seien überall an der Leistungsgrenze angelangt. Der Sprecher der Stadtwerke Kronberg, Thomas Schäfer, sagte: «Die Lage ist stabil.» Um Entwarnung geben zu können, müsse es aber erst einmal ein paar Tage am Stück richtig regnen.