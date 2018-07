Wasser tritt in Tiefgarage in Frankfurt aus: Ursache unklar

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Technikraum der Tiefgarage des Frankfurter Einkaufszentrums «MyZeil» ist am Dienstag aus zunächst ungeklärter Ursache Wasser aus einer Wand ausgetreten. Das Umweltamt prüfe derzeit, «ob es sich um Grund-, Leitungs- oder Geothermiewasser handelt», teilte die Feuerwehr Frankfurt am Abend mit. Nur so könne man eine geeignete Lösung finden, um den Wasserfluss zu stoppen.