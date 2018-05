Wasserfilterhersteller Brita macht mehr Umsatz

Taunusstein (dpa/lhe) - Der Wasserfilterhersteller Brita hat im Jahr 2017 seinen Umsatz gesteigert. Die Erlöse seien um 5,3 Prozent auf 494 Millionen Euro im Jahresvergleich gewachsen, teilte Unternehmenschef Markus Hankammer am Dienstag in Taunusstein mit. In den Märkten China, Deutschland und Großbritannien sei das stärkste Geschäft gemacht worden. 84 Prozent des Gesamtumsatzes erzielte Brita nach Angaben des Managers außerhalb von Deutschland. Die Zahl der Mitarbeiter lag bei 1827, davon arbeiteten 942 Beschäftigte im Inland. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben in 66 Ländern aktiv.