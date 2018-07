Wasserkraftwerke: Fischer warnen vor massiven Fischsterben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Verband Hessischer Fischer (VHF) hat wegen sommerlicher Niedrigwasserstände vor großem Fischsterben an Wasserkraftwerken gewarnt. Die Werke entnähmen weiterhin die erlaubten Wassermengen für ihre Turbinen und beschleunigten damit die Austrocknung der ohnehin wasserarmen Flüsse, teilte der Verband am Dienstag in Wiesbaden mit. Das Flusswasser werde dadurch mit zu wenig Sauerstoff versorgt und die Fische verendeten. Der VHF warf Kraftwerken die Vernachlässigung ihrer Pflichten aus «rücksichtslosem Profitstreben» vor.