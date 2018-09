Wassermangel ist Problem: Eichhörnchen finden leere Nüsse

Ein Eichhörnchen sitzt auf einem Baum und hält eine Nuss in den Pfoten. Foto: Felix Kästle/Archiv

Ein Eichhörnchen sitzt auf einem Baum und hält eine Nuss in den Pfoten. Foto: Felix Kästle/Archiv

Wetzlar/Schmitten (dpa/lhe) - Die monatelange Trockenheit macht auch Wildtieren wie Eichhörnchen und Igeln zu schaffen. «Bei uns sind dieses Jahr viele dehydrierte und abgekämpfte Eichhörnchen abgegeben worden», sagte Yvonne Schneider, die eine Aufzuchtstation für die Tiere in Schmitten im Taunus betreibt. Wegen Wassermangel und zu wenig Essbarem seien die Tiere nicht so gut ernährt, wie sie sein sollten. So seien viele Hasel- und andere Nüsse nicht mit einem Fruchtkörper gefüllt, sondern fielen leer vom Baum.