Wasserpegel: Kommender Regen bringt laut Experten nicht viel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der für Hessen vorhergesagte Regen in den kommenden Tagen wird die extrem niedrigen Wasserpegel im Land kaum steigen lassen. «Die paar kleineren Gewitter und Niederschläge ändern überhaupt nichts», sagte Gerhard Brahmer vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) der Deutschen Presse-Agentur. Landesweit sei der Wasserstand so niedrig wie seit mindestens 15 Jahren nicht mehr, da es in den vergangenen Monaten viel zu wenig geregnet habe.