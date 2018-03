Wasserschaden in Dill-Kliniken: Mehrere Etagen betroffen

Dillenburg (dpa/lhe) - Eine kaputte Wasserleitung hat in den Dill-Kliniken in Dillenburg Büros unter Wasser gesetzt und Schäden in mehreren Stockwerken verursacht. Das Wasser sei im fünften Stock ausgetreten und habe sich dann bis nach unten in den Keller verteilt, sagte am Sonntag eine Sprecherin der Kliniken im Lahn-Dill-Kreis. Die Gesundheit der Patienten sei nicht gefährdet gewesen. Nur aus zwei Zimmern hätten Patienten verlegt werden müssen, weil es von der Decke tropfte. Zuvor hatte das Portal hessenschau.de darüber berichtet.