Wasserschaden in der Frankfurter Börse

Der Rohrbruch sei im vierten Stock des Gebäudes der Industrie- und Handelskammer (IHK) aufgetreten, in dem sich der Handelssaal befindet. Das Wasser sei auf der gegenüberliegenden Seite der Dax-Tafel an der Wand entlang in den Saal eingedrungen. Der Rohrbruch sei nachts Sicherheitskräften aufgefallen, die hätten die Feuerwehr verständigt. Die Höhe des Sachschadens werde derzeit ermittelt, erklärte der Sprecher.