Wasserstand im Edersee fällt drastisch: Angst um Tourismus

Spaziergänger und Touristen am Edersee. Foto: Swen Pförtner

Edertal (dpa/lhe) - Die andauernde Trockenheit hat zu einem massiven Wasserverlust im Edersee geführt. War das Gewässer in Nordhessen im Mai noch voll, lag der Füllstand am Dienstag nur bei 46 Prozent. «Im Moment wissen wir nicht, ob im August angesetzte Veranstaltungen wie ein Segelwettbewerb stattfinden können», sagt Winfried Geisler, Vorsitzender des Regionalverbands Eder-Diemel in Edertal.