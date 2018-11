Wechsel an Landesspitze der hessischen Linken

Gießen (dpa/lhe) - Petra Heimer ist neue Landesvorsitzende der hessischen Linken. Die 56-Jährige wurde beim Parteitag des Landesverbandes am Samstag in Gießen mit 130 von 172 Delegiertenstimmen ins Amt gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Heidemarie Scheuch-Paschkewitz an. Die andere Hälfte der Doppelspitze im Landesvorstand bildet weiterhin Jan Schalauske, der mit 143 Stimmen wiedergewählt wurde.