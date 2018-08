Wechsel an der Spitze der hessischen Verleger

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Der Verband Hessischer Zeitungsverleger (VHZV) hat einen neuen Vorsitzenden. Der Geschäftsführer der Wetzlardruck GmbH, Michael Emmerich, wurde auf der Jahresversammlung in Bad Vilbel am Freitag einstimmig zum Nachfolger von Hans Georg Schnücker gewählt, wie eine Sprecherin mitteilte. Schnücker, Sprecher der Geschäftsführung der Mediengruppe VRM, hatte die hessischen Verleger seit 2014 geführt, aber nicht erneut für das Amt kandidiert. Nach Angaben des VHZV will er sich wieder verstärkt auf Aufgaben im Bundesverband konzentrieren.