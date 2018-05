Wechselhaftes Wetter: Gewitter möglich

Offenbach (dpa/lhe) - Mit Sonne, Wolken und Gewittern startet die Woche nach Pfingsten in Hessen wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, bleibt es am Dienstag zunächst heiter bis wolkig. Im Laufe des Tages könne es dann schwere Gewitter mit heftigem Starkregen geben, örtlich auch mit Hagel. Die Temperaturen sollen dabei zwischen 23 und 27 Grad liegen.