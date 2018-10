Weg zum Rekordjahr wird für Fresenius holpriger

Das Firmenlogo ist am Firmensitz von Fresenius in Bad Homburg. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Das Firmenlogo ist am Firmensitz von Fresenius in Bad Homburg. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Bad Homburg (dpa) - Der Medizinkonzern Fresenius sieht sich auf dem Weg zum angepeilten Rekordjahr immer mehr Hindernissen gegenüber. Im abgelaufenen dritten Quartal wurde das Bad Homburger Unternehmen wie bereits bekannt von schleppenden Geschäften der Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC) und in seinen deutschen Helios-Kliniken ausgebremst. Das anhaltend florierend Geschäft mit Nachahmermitteln in der Sparte Kabi konnte dies nicht ausgleichen, wie Fresenius am Dienstag bei der Vorlage seiner endgültigen Zahlen mitteilte.