Wegen Millionen-Betrug: Haftbefehl gegen Bauunternehmer

Das Landgericht und Amtsgericht in Frankfurt am Main (Hessen). Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Betrug in Millionenhöhe wird einem Bauunternehmer aus dem Main-Taunus-Kreis zur Last gelegt, gegen den das Landgericht Frankfurt am Freitag Haftbefehl erlassen hat. Damit soll das Strafverfahren gegen den 42-Jährigen wegen Steuerbetrugs und der Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen in einem Volumen von rund 2,7 Millionen Euro gesichert werden. Zum Prozessauftakt am Freitag war lediglich der Verteidiger erschienen. Sein Mandant halte sich vermutlich im Ausland auf, hieß es.