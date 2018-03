Wehen Wiesbaden feiert in Unterzahl späten Sieg gegen Lotte

Manuel Schäffler brachte die Hausherren bereits in der 5. Minute in Führung, die Jaroslaw Lindner (70.) ausglich. Als Wehens Robert Andrich nur 60 Sekunden danach die Gelb-Rote Karte sah, schien der Sieg für die Hessen in weite Ferne gerückt. Doch Schäffler per Kopf (90.+1) und Agyemang Diawusie (90.+4) sorgten in der Nachspielzeit doch noch für den umjubelten Erfolg.