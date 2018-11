Wehen Wiesbaden gegen Jena ohne Kapitän Mrowca

Hattersheim (dpa/lhe) - Ein mit einer Axt drohender Mann hat die Polizei in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) in Atem gehalten. Der 55-Jährige pöbelte nach Polizeiangaben am Samstag mehrere Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus an. Wenig später bedrohte (...)