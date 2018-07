Wehen Wiesbaden leiht Bremens Offensivspieler Schmidt aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Offensivspieler Niklas Schmidt von Bundesligist Werder Bremen für ein Jahr ausgeliehen. Dies teilte der Verein am Dienstag mit. Der 20 Jahre alte gebürtige Hesse hat in den vergangenen beiden Spielzeiten fünf Tore in 62 Spielen für die U23 von Werder Bremen erzielt.