Wehen Wiesbaden verpatzt Heimpremiere: 0:2 gegen Cottbus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden hat seine Heimpremiere in der neuen Drittliga-Saison verpatzt. Die Hessen unterlagen am Sonntag vor 2802 Zuschauern gegen Aufsteiger Energie Cottbus mit 0:2 (0:1) und mussten nach dem Auftaktsieg in Aalen einen ersten Rückschlag hinnehmen. «Vergangene Woche haben wir drei Punkte gewonnen, die wir nicht verdient hatten. Heute stehen wir mit leeren Händen da, was wir auch nicht verdient haben», sagte SVWW-Trainer Rüdiger Rehm. Streli Mamba schoss den Aufsteiger mit einem Doppelpack (35. Minute/90.+2) zum zweiten Sieg im zweiten Spiel.