Wehen Wiesbaden verpflichtet Marc Wachs von Dynamo Dresden

Wiesbaden (dpa) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Außenverteidiger Marc Wachs verpflichtet. Der 22 Jahre alte gebürtige Wiesbadener kommt vom Zweitligisten Dynamo Dresden und erhält einen Vertrag bis 2020, teilte der Verein am Donnerstag mit. «Der Wechsel ist für mich etwas Besonderes, denn ich bin in Wiesbaden geboren und aufgewachsen, meine Familie und Freunde leben hier», erklärte der Spieler. Zuletzt war Wachs an Liga-Konkurrent VfL Osnabrück ausgeliehen, für den er 30 Spiele bestritt.