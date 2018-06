Wehen Wiesbaden will wieder begeisternden Fußball spielen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Wenn Coach Rüdiger Rehm an diesem Montag zum Trainingsauftakt beim SV Wehen Wiesbaden bittet, sind die Wunden aus der letzten Saison geleckt und die Ziele für die kommende Drittliga- Saison klar. «Ich wünsche mir, dass wir so begeisternden Fußball spielen wie in der kompletten Hinrunde der letzten Saison», sagte Sportdirektor Christian Hock in einem Interview auf der Vereinsseite. Das Wort Aufstieg nahm er dabei aber noch nicht in den Mund.