Wehen verpasst nach 2:3 gegen Jena Sprung auf Rang 2

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat den Sprung auf einen Aufstiegsplatz verpasst. Die Hessen unterlagen am Montagabend überraschend dem FC Carl Zeiss Jena mit 2:3 (1:1). Manuel Schäffler (17. Minute) hatte die Gastgeber vor 2000 Zuschauern in der Brita-Arena in Führung gebracht. Phillip Tietz mit einem Doppelpack (28./75.) und Manfred Starke (79.) drehten die Partie zugunsten des Außenseiters. Niklas Schmidt gelang nur noch der Anschlusstreffer (89./Foulelfmeter). Der SVWW ist nun Achter.