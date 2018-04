Wehen verspielt wohl Direktaufstieg: 1:2 gegen Magdeburg

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der SV Wehen Wiesbaden kann den direkten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga wohl abhaken. Nach der 1:2 (0:0)-Niederlage am Freitagabend im Spitzenspiel gegen den 1. FC Magdeburg droht den Hessen nun sogar der Verlust des Relegationsplatzes, den Wehen Wiesbaden zumindest bis zum Sonntag noch inne hat. Manuel Schäfflers Tor in der 71. Minute war zu wenig. Christian Beck (54.) und Tobias Schwede (70.) trafen in der Brita-Arena für den Tabellenzweiten, der sich mit acht Punkten bei noch einem Nachholspiel von den Hessen in der Tabelle absetzte und diesen die dritte Niederlage nacheinander zufügte.