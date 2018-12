Weihnachtsaktion der katholischen Kirche eröffnet

«Noch nie war die Welt so bedroht, so gefährlich und gewaltvoll wie heute. Armut und soziale Ungerechtigkeit treiben junge Menschen auf Abwege», sagte Bischof Bätzing in der Predigt. Aber Gewalt löse die Probleme nicht, sondern verschärfe die Ungerechtigkeit. Kardinal Rosa Chávez sagte, zu viele Jugendliche würden in El Salvador aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder fehlender Bildung diskriminiert. «Die Kirche muss helfen, Jugendlichen die Chance auf ein würdevolles, selbstbestimmtes Leben zu geben.»

Über Adveniat fließen jährlich rund 37 Millionen Euro an Hilfsprojekte in Lateinamerika und in der Karibik, zum Beispiel an Bildungsprojekte für indigene Jugendliche und Initiativen zum Schutz der Umwelt. Das Geld stammt unter anderem aus der Kollekte der Weihnachtsgottesdienste.