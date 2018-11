Weihnachtsmärkte sind zum beliebten Reiseziel geworden

In Frankfurt beispielsweise sind von den drei Millionen Besuchern in der Regel 15 Prozent aus dem Ausland, 20 Prozent legen mehr als 50 Kilometer Anfahrt zurück. In Kassel kamen zuletzt mehr als ein Viertel der Besucher von außerhalb der Region, in Fulda war es sogar jeder zweite Besucher des Weihnachtsmarktes. In den nächsten Tagen eröffnen viele Weihnachtsmärkte in Hessen. Millionen von Besuchern werden erwartet.