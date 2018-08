Weiter Sommerwetter in Hessen: Starke Wärmebelastung

Offenbach (dpa/lhe) - Auch der Sonntag zeigt sich in Hessen wieder hochsommerlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach erwartete Temperaturen von 28 Grad im Norden und 33 Grad im Süden, bei schwachem bis mäßigem Wind. In den südlichen Landesteilen sei die «Wärmebelastung» teilweise stark, erklärten die Meteorologen. Ähnlich dürfte auch die neue Woche beginnen, dann sind bei Sonne und nur wenigen Wolken wieder bis zu 36 Grad drin.