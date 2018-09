Weiter spätsommerliches Wetter in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen fühlt sich das Wetter in den kommenden Tagen weiter nach Spätsommer an. Regen ist nach wie vor kaum in Sicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Die Höchstwerte liegen bis einschließlich Dienstag bei um die 25 Grad - am Mittwoch könne sogar noch einmal die 30-Grad-Marke geknackt werden.