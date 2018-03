Weitere Entwicklungskompetenzen für Opel-Sitz Rüsselsheim

Opel-Logo spiegelt sich in Peugeot-Logo auf Motohaube eines Fahrzeugs. Foto: F.Rumpenhorst/Archiv

Rüsselsheim (dpa) - Die Ingenieure am Opel-Stammsitz Rüsselsheim haben weitere zentrale Entwicklungskompetenzen im Mutterkonzern PSA zugewiesen bekommen. Die deutschen Entwickler sind künftig unter anderem für die Sitze und Gurte (Rückhaltesysteme), für manuelle Schaltungen oder automatisierte Qualitätskontrollen in den PSA-Werken zuständig,wie der Autohersteller am Donnerstag mitteilte. Insgesamt steige die Zahl der sogenannten Kompetenzzentren von 6 auf 15.