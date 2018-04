Weiterer Rückschlag: Darmstadt 98 verpasst Sieg

Sandhausens Philipp Förster (l) kommt vor Darmstadts Aytac Sulu an den Ball. Foto: Uwe Anspach

Sandhausen (dpa) - Der SV Darmstadt 98 hat im Kampf um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Rückschlag erlitten. Der Bundesliga-Absteiger kam am Samstag beim SV Sandhausen trotz einer guten Leistung nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und hat als Vorletzter drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Die Partie vor 10 269 Zuschauern war geprägt von umstrittenen Entscheidungen des Referees. Vor dem 1:0 für die Gastgeber durch Denis Linsmayer (10. Minute) hatte der Ball möglicherweise die Torauslinie überschritten, der Foulelfmeter durch Tobias Kempe zum 1:1 (50.) hätte wegen eines vorherigen Fouls an Tim Knipping nicht gegeben werden dürfen.