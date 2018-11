Weiteres Pferd an Vergiftung verendet: Ursache unklar

Cornberg/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Im osthessischen Cornberg ist ein weiteres Pferd an einer Vergiftung gestorben. Das Tier sei am Freitag verendet, sagte ein Polizeisprecher in Bad Hersfeld. Am Vortag hatten die Beamten bereits von zwei toten Pferden in dem Ort im Landkreis Hersfeld-Rotenburg berichtet. Somit sind drei der sechs Pferde gestorben, die auf der Koppel an der Kreisstraße 51 standen. Nachdem sie auffälliges Verhalten gezeigt hatten, wurden sie in die Stallungen geführt. Dort waren zunächst zwei Tiere verendet, am Freitag folgte das dritte.