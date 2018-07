Weltkriegs-Bombe in Kleingartenanlage gefunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einer Kleingartenanlage in Frankfurt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Es habe sich um eine britische Brandbombe gehandelt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Kampfmittelräumdienst entfernte den Blindgänger. Ein Kleingärtner hatte die verrostete Bombe am Montagabend bei Arbeiten auf seinem Grundstück im Stadtteil Sachsenhausen gefunden.