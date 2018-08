Weltkriegsbombe entschärft: Evakuierung aufgehoben

Offenbach (dpa/lhe) - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Offenbach am frühen Freitagmorgen entschärft worden. Lediglich der Zünder der Bombe musste gesprengt werden, wie die Stadtverwaltung auf Twitter mitteilte. Alle Anwohner konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren. Nach der Aufhebung der Evakuierung sei es zu keinen Störungen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die 500-Kilogramm-Bombe war am Donnerstagabend bei Bauarbeiten am Kaiserlei-Kreisverkehr gefunden worden.