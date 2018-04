Weltkriegsbombe in Frankfurt entschärft

Frankfurt/Main (dpa) - Die Weltkriegsbombe in Frankfurt, deren Zünder zunächst nicht entfernt werden konnte, ist im zweiten Anlauf unschädlich gemacht worden. Die Entschärfung sei erfolgreich gewesen, teilte die Feuerwehr Frankfurt am frühen Donnerstagmorgen mit. Zuvor hatte der Kampfmittelräumdienst an zwei Abenden in Folge an der Entschärfung des 50 Kilogramm schweren Sprengkörpers gearbeitet. Ein erster Versuch musste in der Nacht zum Mittwoch aufgegeben werden, weil der Zünder zu fest saß.