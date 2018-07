Weniger Blutkonserven wegen Hitze in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen der Hitze gehen weniger Menschen zur Blutspende in Baden-Württemberg und in Hessen. In den vergangenen sechs bis acht Wochen sank die Zahl der Spender um etwa acht Prozent, wie eine Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Dienstag mitteilte. Das DRK, das für beide Bundesländer einen Blutspendedienst unterhält, geht davon aus, dass die Zahl der Spender in den kommenden Tagen weiter sinkt. Grund sei die Hitzewelle, die viele Menschen von der Blutspende abhalte.