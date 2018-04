Weniger Regen, bis 20 Grad warm

Offenbach (dpa) - Endlich wird es wärmer: Nach einem ungemütlichen Ostersonntag legt das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Wochenbeginn eine Schippe drauf. Am Ostermontag bleibt es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitgehend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen bei 10 bis 15 Grad, im Bergland bei 8 bis 12 Grad. Am Dienstag ist es wechselnd bewölkt. Es fällt kaum Regen, dafür wird es mit 17 bis 20 Grad sehr mild.