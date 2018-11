Weniger Vogelarten in Wäldern

Schlüchtern (dpa/lhe) - Experten haben in Osthessen einen deutlichen Rückgang von in Wäldern lebenden Vogelarten beobachtet. In diesem Jahr sei die Zahl der Brutvögel nur halb so hoch gewesen wie im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre, sagte der promovierte Biologe und Ornithologe Karl-Heinz Schmidt. Er leitet die Ökologische Forschungsstation im osthessischen Schlüchtern. Zusammen mit Fachleuten untersucht er seit Jahrzehnten die Vogelwelt in den umliegenden Wäldern und einem Forschungsgebiet von rund 400 Quadratkilometern.