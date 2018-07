Weniger als jeder dritte Studiengang mit Numerus Clausus

Studenten sitzen in einem großen Hörsaal. Foto: Peter Kneffel/Archiv

Gütersloh (dpa/lhe) - An hessischen Hochschulen sind im kommenden Wintersemester weniger als ein Drittel der Studiengänge zulassungsbeschränkt. Mit einer Numerus-Clausus-Quote von 31,4 Prozent haben Studierende höhere Chancen auf einen Studienplatz als in den meisten anderen Bundesländern, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) für seinen am Mittwoch veröffentlichten Numerus-Clausus-Check ermittelt hat.