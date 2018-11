Weniger jugendliche Komatrinker im Krankenhaus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weniger Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene haben sich im vergangenen Jahr in Hessen ins Koma getrunken. Die Zahl der 10- bis 20-Jährigen, die mit einer Alkoholvergiftung stationär in einem Krankenhaus behandelt wurden, ging im Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent zurück. Das teilte die Krankenkasse DAK am Mittwoch in Frankfurt auf der Basis noch unveröffentlichter Zahlen des Statistischen Landesamts mit. 1218 junge Komasäufer wurden demnach in einer Klinik aufgenommen. Im Jahr 2016 waren es noch 1353.