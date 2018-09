Weniger nicht-ärztliche Angestellte in Kliniken

Wiesbaden (dpa/lhe) - In hessischen Krankenhäusern gibt es zwar weniger nicht-ärztliche Angestellte, aber mehr Vollzeit-Beschäftigte. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden vom Freitag haben 2017 insgesamt 66 400 Menschen in den Kliniken gearbeitet, die keine Ärzte sind. Das waren 127 Mitarbeiter weniger als 2016. Dieser geringfügige Rückgang von 0,2 Prozent wurde ausgeglichen, dass mehr Angestellte in Vollzeit arbeiteten. Dadurch habe die Personalkapazität rechnerisch um 840 Vollzeit-Stellen (1,7 Prozent) zugenommen.