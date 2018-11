Weniger späte Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen

Ein Flugzeug landet am späten Abend am Frankfurter Flughafen. Foto: Frank Rumpenhorst

Ein Flugzeug landet am späten Abend am Frankfurter Flughafen. Foto: Frank Rumpenhorst

Frankfurt/Main (dpa) - Mit dem Ende des Sommerflugplans ist es am Frankfurter Flughafen in den Randzeiten leiser geworden. Die Zahl der verspäteten Flugbewegungen zwischen 23 und 24 Uhr sei im Oktober noch einmal gesunken, teilte das hessische Wirtschaftsministerium als Flugaufsichtsbehörde am Donnerstag mit. Es wurden in dem Monat 69 späte Landungen und 10 Starts registriert, deutlich weniger als im September (89/52) und auch als im Oktober des Vorjahres (85/16).