Weniger verspätete Landungen am Frankfurter Flughafen

Ein Mann geht mit seinem Rollkoffer auf den Flughafen in Frankfurt am Main (Hessen) über eine Verbindungsbrücke. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Lärmbelästigung durch verspätete Nachtlandungen am Frankfurter Flughafen sinkt weiter. Im September habe es 89 Landungen und 52 Starts zwischen 23 und 24 Uhr gegeben, teilte das Wirtschaftsministerium in Wiesbaden am Montag mit. Das sei der vierte Monat mit fallenden Zahlen. Im August waren es mit 124 Landungen und 53 Starts in dem Zeitraum deutlich mehr gewesen. Zugleich liege die Zahl der verspäteten Landungen erstmals wieder unter Vorjahresniveau, hieß es. «Der Trend stimmt, aber wir sind noch nicht zufrieden», sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne).