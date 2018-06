Werbekampagne für Bewerbung um EM 2024 vorgestellt

Kassel (dpa/lhe) - Ein Dieb hat in Kassel einen kompletten Baum gefällt, um ein teures Fahrrad zu stehlen. Der Unbekannte habe die Linde mit 50 Zentimeter Umfang am Stamm bis auf einen Stumpf abgesägt, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. (...)