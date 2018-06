Werbung für Schwangerschaftsabbruch: 36 Ermittlungsverfahren

Hamburg (dpa/lno) - Wegen des Verdachts der Werbung für den Schwangerschaftsabbruch hat die Hamburger Staatsanwaltschaft seit 2013 in 36 Fällen gegen Ärzte ermittelt. In keinem der Verfahren sei Anklage erhoben oder ein Strafbefehl beantragt worden, teilte der Senat auf Anfrage der Linksfraktion in der Bürgerschaft mit. Zehn Verfahren seien noch offen, hieß es. In den meisten Fällen gehe es um den Internetauftritt von Ärzten, in zwei der offenen Verfahren um Äußerungen in Medien.