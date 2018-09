Wesseler wird neuer Direktor des Fridericianum

documenta-Besucher stehen in einer langen Schlange vor dem Museum Fridericianum an. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Kassel (dpa/lhe) - Der Kunsthistoriker und Kurator Moritz Wesseler leitet künftig das Museum Fridericianum in Kassel. Der 37-Jährige wurde vom Aufsichtsrat der gemeinnützigen documenta und Museum Fridericianum GmbH berufen und tritt sein Amt am 1. November an. Wesseler ist Nachfolger von Susanne Pfeffer, die Anfang 2018 nach Frankfurt zum Museum für Moderne Kunst wechselte.