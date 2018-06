Wettbewerb gegen Komasaufen: Fuldaer Schülerin ausgezeichnet

Insgesamt hatten sich in Hessen rund 600 Schüler an der Aktion beteiligt, bundesweit waren es DAK-Angaben zufolge rund 95 000 Teilnehmer. Mit ihrem Plakat gewann Bellinger die hessische Landeswertung. Zweite wurde die 16-jährige Laura Sommer vom Lessing-Gymnasium im südhessischen Lampertheim, Rang drei ging an Carina Pfezer (15) aus der Schule am Sportpark in Erbach im Odenwald. Laut DAK waren 2016 bundesweit rund 22 000 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.