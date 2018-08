Wettbüro auf ehemaliger Rennbahn muss geräumt werden

Es ist einer der letzten Rechtsstreits um das ehemalige Rennbahngelände in Frankfurt-Niederrad. Die Stadt hatte die Rennbahn 2010 an eine Betreibergesellschaft vermietet, die einen Vertrag mit dem Frankfurter Rennklub schloss. Dieser kämpfte vor Gericht durch alle Instanzen für den Erhalt der Rennbahn und gegen die Räumungsklage der Stadt. Nach der juristischen Niederlage kam es im vergangenen Jahr zur Zwangsräumung, in diesem Jahr wurde die Tribüne der Rennbahn abgerissen. Das letzte Pferderennen fand bereits 2015 statt.

Die beklagten Betreiber des Wettbüros waren im Dezember 2017 am Landgericht gescheitert und anschließend vor dem OLG in Berufung gegangen. Gegen den Beschluss des OLG vom 8. August können die Wettbürobetreiber noch in Revision vor den Bundesgerichtshof gehen.