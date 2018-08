Wetter in Hessen: Mix aus Sonne und Wolken

Offenbach (dpa/lhe) - Mit einem Mix aus Sonne und Wolken geht der Sommer in Hessen in den nächsten Tagen weiter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, ist es am Montag im Süden und Osten des Landes anfangs teils noch heiter, im Laufe des Tages ziehen aus Nordwesten dichtere Wolken auf. Dennoch bleibt es überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 30 Grad. In der Nacht zum Dienstag liegen die Temperaturen zwischen 16 und 13 Grad. Auch für den Dienstag erwarten die Metrologen zunächst oft starke, dann wechselnde Bewölkung, die sich am Nachmittag zunehmend auflöst. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 26 und 30 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig Wind aus Nordwest und es bleibt meist trocken. Am Mittwoch bleibt es laut dem DWD im Nordwesten wolkig, sonst heiter und trocken. Bei schwachem West- bis Nordwestwind steigen die Temperaturen auf zwischen 27 und 31 Grad.